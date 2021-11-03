Опасный туман в ДНР: Водителям и пешеходам следует быть очень внимательными

В туман следует быть особенно осторожными
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Установившийся в ДНР туман может стать причиной ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
- В связи с ухудшением погодных условий участникам дорожного движения следует быть крайне внимательными, - сказали в ГАИ.
Сотрудники инспекции призвали водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию до других транспортных средств и соблюдать интервал при движении. Не рекомендуется совершать резкие маневры и применять без необходимости экстренное торможение. При проезде остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, а также при обгоне на загородных дорогах водителям нужно быть бдительнее и использовать световые приборы.
Пешеходы должны переходить дорогу в обозначенных и разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности для себя и окружающих. Сотрудники ГАИ советуют разместить на одежде и сумках световозвращающие элементы.
По данным МЧС, туман сохранится днем 3 ноября и ночью 4; видимость: 100-500 метров.
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