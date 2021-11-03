От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 47 человек Фото: Александр ГЛУЗ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 47 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Сначала пандемии в Республике медики зарегистрировали 2 472 случая смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус за все время 14 254 человека.

На сегодняшний день в ЛНР подтверждены 18 858 случаев заражения COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Республике действует режим повышенной готовности, ограничительные меры коснулись работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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