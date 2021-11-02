Погода в Донецке: 3 ноября будет пасмурно и дождливо

На текущей неделе в Республике прогнозируют до +16 градусов тепла и дожди Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду на протяжении всего дня небо в столице Донецкой Народной Республики будет покрыто облаками. Уже с утра пойдет дождь, который ближе к вечеру только усилится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +10 …+11 градусов утром до +12 … +13 градусов в середине дня.

Ветер юго-восточный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

Если брать в целом текущую неделю, то в Донецкой Народной Республике в это время прогнозируют до +16 градусов тепла и в отдельные дни - дожди. Об этом сообщили в МЧС Республики.

- По данным Гидрометцентра, на текущей неделе в Республике 2 и 3 ноября ожидаются дожди, в остальное время - без осадков. Основной фон температуры воздуха составит ночью +5…+10 градусов тепла, днем +11…+16 тепла, - рассказали синоптики.

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