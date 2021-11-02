Жителям ДНР предлагают кредит на покупку автомобиля

Доступность автокредита станет для многих мощным стимулом для заветной покупки в ближайшее время Фото: Иван МАКЕЕВ

Международный расчетный банк предоставляет возможность кредитования жителей Донецкой Народной Республики. Еще весной он запустил программу для покупки нового автомобиля, доступную гражданам, которые проживают здесь. Такую информацию обнародовали на официальном сайте ДНР.

- Кредиты на приобретение транспортного средства выдаются филиалом №1 коммерческого банка «Международный расчетный банк» с весны 2021 года, - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо этого, в сентябре «МРБ Банк» ввел новую услугу по кредитованию предпринимателей и юридических лиц - в рамках программы «МРБ экспресс», которая требует от клиентов минимального пакета предоставляемых документов.

Тем временем в Центральном республиканском банке ДНР в целях поддержки субъектов хозяйствования Республики и развития экономики с 1 октября снизили процентную ставку по программе микрокредитования для юридических лиц и ФЛП.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Донецкой и Луганской Народных Республик вскоре может появиться первый частный банк. Специалисты уже занялись процедурой регистрации нового учреждения, которое будет оказывать населению классические финансовые услуги.

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