Мэр Горловки рассказал о состоянии жителей, тяжело раненых во время атаки с украинского беспилотника

У самого молодого из пострадавших - открытая черепно-мозговая травма и проникающие осколочные ранения головы Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из раненых жителей поселка Гольмовский под Горловкой пребывает сейчас в критическом состоянии. Двое других чувствуют себя удовлетворительно. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава городской администрации Иван Приходько, который навестил пострадавших в больнице.

- Удалось пообщаться с двумя горловчанами, состояние которых сейчас стабильно удовлетворительное. Медики оказывают мужчинам должное внимание, надлежащую помощь и уход. Уверен, что в скором времени пациенты оправятся от шока и смогут вернуться к привычной жизни. К сожалению, третий пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии, - сообщил мэр .

Напомним, трое мирных жителей были тяжело ранены в горловском поселке Гольмовский 30 октября. В тот роковой день они находились в автомобиле около дома. Люди получили осколочные ранения в результате разрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ. У самого молодого из пострадавших - открытая черепно-мозговая травма и проникающие осколочные ранения головы.

Читайте также

Беспилотник ВСУ сбросил на мирных жителей в Горловке самодельное взрывное устройство

Один из пострадавших находится в коме в реанимации горбольницы (подробнее)