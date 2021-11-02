Денис Пушилин: «По сути, украинские власти признают свою вину в убийствах мирных граждан Донбасса»

Денис Пушилин принял участие в круглом столе, посвященном теме поиска мест захоронений жертв украинской агрессии в Донбассе. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Луганске прошел международный круглый стол, где были подведены предварительные итоги работы по поиску без вести пропавших в Донбассе. Участие в нем принял Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба руководителя государства.

Лидер ДНР отметил, что своим нежеланием вести совместные поиски пропавших людей в Донбассе Киев лишний раз доказывает свою причастность к их исчезновению.

- Более того, Украина блокирует предложения и международных организаций. Например, Международный Комитет Красного Креста выходил с такой инициативой. По сути, этим украинские власти признают свою вину в убийствах мирных граждан Донбасса, - отметил Денис Пушилин.

По его мнению, украинским властям не удастся уйти от ответа за содеянное. Для этого республики готовы предоставить в международные суды серьезную доказательную базу.

- Киевским преступникам не избежать ответственности. Наш долг перед памятью о погибших согражданах - довести свое дело до конца. До суда над виновными. Я уверен, что рано или поздно это время наступит. Мы действительно хорошо помним свою историю и не простим гибели ни одного жителя Донбасса, - подчеркнул Глава ДНР.

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