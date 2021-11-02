В Донецке на теплотрассе обнаружили взрывчатку

Взрывоопасный предмет передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня днем на трубе одной из теплотрасс в юго-восточной части Донецка была обнаружена взрывчатка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Уточняется, что взрывоопасный предмет был найден на улице Цветочной.

- В 11.50 в Пролетарском районе недалеко от профилактория «Шахтерские зори» по улице Цветочной на трубопроводе теплотрассы обнаружена тротиловая шашка весом 400 грамм, - рассказал градоначальник подробности инцидента.

По словам Кулемзина, найденную взрывчатку передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Напомним, 27 октября украинский беспилотник пытался взорвать важный объект в столице ДНР - нефтебазу. Аппарат был обнаружен в Кировском районе города на одной из цистерн. При попытке обезвредить устройство произошел взрыв из-за взведенного детонатора, который был запрограммирован на определенное время. К счастью, жертв и масштабных последствий, которые были целью данного акта агрессии ВСУ, удалось избежать.

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