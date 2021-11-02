В ДНР наблюдается резкий прирост заболевших COVID-19 - более 1800 человек за день

На лечение от коронавируса поступили новые больные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения ДНР призывает жителей не рисковать своим здоровьем и строго соблюдать карантинные меры, поскольку в Республике наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. Только за прошедшие сутки были проведены более 4 тысяч исследований, из которых в 44 процентах случаев медики подтвердили наличие вируса у больных.

- Провели еще 4060 исследований, где выявили 1800 случаев заболевания, а у 37 пациентов на диагноз указали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали в ведомстве.

Всего по состоянию на 2 ноября на территории ДНР зафиксированы 88660 жителей, заболевших коронавирусом. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 16293 пациента, выписаны из больниц после выздоровления 65569 человек, а для 6798 жителей болезнь закончилась летальным исходом.

- Кроме того, за прошедшие сутки медики выявили 250 случаев пневмоний и госпитализировали 161 жителя. Сейчас в медучреждениях с воспалением легких находятся 3556 пациентов, 1766 из которых нуждаются в кислородной поддержке, - заявили в Минздраве.

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