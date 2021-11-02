Более 300 родственников без вести пропавших лиц в Донбассе прошли анализ ДНК

Сам по себе ДНК-анализ не может определить личность погибшего, но почти со стопроцентной точностью укажет на родственную близость с другим человеком Фото: ИВАНОВА Диана

Для того, чтобы упростить процесс опознания обнаруженных останков неизвестных жертв вооруженного конфликта в Донбассе, родственники без вести пропавших лиц проходят ДНК-тест. Об этом сообщила председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести, уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

По ее словам, уже получены биоматериалы от 306 человек. Их данные переданы в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, в котором с 2017 года ведется архив ДНК-материалов. Судмедэксперты исследуют останки неустановленных жертв войны и сравнивают их с образцами генов от родственников пропавших.

- С помощью такой системы удалось опознать останки 45 погибших в ходе военного конфликта, - рассказала Морозова.

Тем временем в бюро занялись обновлением оборудования - для того, чтобы улучшить качество исследований.

- Если раньше мы могли определять погибшего только через родственников первого поколения - маму, папу или ребенка, то после обновления сможем проводить идентификацию и через родственников второго поколения. Это сильно улучшит возможности лаборатории, - говорит начальник учреждения Дмитрий Калашников.

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