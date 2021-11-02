В понедельник линию разграничения под Донецком пересекли почти 300 человек

Сейчас между ДНР и подконтрольной Украине территорией только один прямой связующий путь - КПП «Новотроицкое-Еленовка» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 1 ноября, линию разграничения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией пересекли порядка 300 человек. Люди прошли через открытый в этот день гуманитарный коридор в Еленовке, расположенный к югу от Донецка. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики проследовали 133 человека, обратно выехали 160 граждан. Кроме того, в сторону ДНР проехал 31 автомобиль. На территорию Украины было выпущено такое же количество транспорта, - рассказали работники службы.

Помимо этого сообщается, что 3 человека обратились в приграничный пункт за оказанием медицинской помощи.

Напомним, что на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое-Еленовка» вблизи Донецка организован гуманитарный коридор, который работает по понедельникам и пятницам. Сейчас это единственный прямой связующий путь между ДНР и подконтрольной Украине территорией. Работа других КПП на линии соприкосновения была приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

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