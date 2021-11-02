В ЛНР за сутки зарегистрировали 28 смертей от коронавируса

Медики борются за каждую жизнь Фото: Олег ЗОЛОТО

Заражение COVID-19 продолжает приводить к массовым летальным исходам среди жителей Луганской Народной Республики. За прошедший день медики зафиксировали еще несколько таких случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы 28 смертей, - проинформировали в ведомстве.

По состоянию на утро 2 ноября общее количество летальных исходов от COVID-19 в Республике составляет 2425 случаев.

При этом за минувшие сутки не было обнаружено новых случаев заражения жителей коронавирусом. Всего число заболевших COVID-19 в Республике за все время составило 18592 человека. Из них 14075 человек уже справились с болезнью, 2092 жителя еще продолжают лечение.

Напомним, в Луганской Народной Республике стартовала ревакцинация жителей российским препаратом «Спутник Лайт». Все привитые ранее от COVID-19 граждане могут сделать повторную прививку в республиканской клинической поликлинике города Луганск. Жители также начали прививаться от гриппа. Для этого больница располагает российскими препаратами «Флю-М» и «Гриппол плюс».

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