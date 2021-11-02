В ДНР продолжают контролировать соблюдение жителями карантинных требований

С 25 октября в Республике ввели серьезные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике продолжают штрафовать нарушителей антиковидных мер. За прошедшую неделю сотрудники полиции провели 18 рейдов, в ходе которых проверили соблюдение карантинных требований гражданами, которые находятся на самоизоляции, а также сотрудниками торговых точек, организаций и предприятий Республики. Всего проверили более 300 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- В ходе инспекции были обнаружены факты невыполнения противоэпидемических мер и составлен 221 протокол в отношении ФЛП и должностных лиц, а также вынесены 186 предупреждений, - рассказали в полиции.

Напомним, с 25 октября в ДНР ввели серьезные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Соответствующий Указ подписал руководитель государства Денис Пушилин. Теперь на территории Республики запрещается проводить массовые и спортивные мероприятия, а посещать досуговые места можно только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, который действует всего 3 календарных дня.

Читайте также

После ужесточения антиковидных мер в ДНР стало меньше больных пневмонией

Количество пациентов с осложненным протеканием коронавирусной болезни снизилось на четверть (подробнее)