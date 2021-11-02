В ДНР пойман серийный убийца

Поимка преступника стала возможной благодаря совместной работе правоохранителей из Донецка и Харцызска
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Донецкой Народной Республике задержали серийного убийцу. Фигуранта уголовного дела подозревают в совершении сразу нескольких убийств. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.
Уточняется, что поимка преступника стала возможной благодаря совместной работе правоохранителей из двух городов - Донецка и Харцызска.
- Сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Харцызского горотдела полиции установили и задержали 46-летнего злоумышленника, обоснованно подозреваемого в совершении нескольких убийств, - проинформировала пресс-служба ведомства.
Сейчас ведется следствие, преступнику грозит наказание по статье 106 УК ДНР (убийство).
А в Буденновском районе Донецка сотрудники полиции вычислили и задержали по «горячим следам» двух угонщиков, которые накануне выкрали у одного из местных жителей автомобиль. Против воров завели уголовное дело по части 1 статьи 178 УК ДНР - теперь они предстанут перед судом за угон.
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