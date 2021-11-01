В Луганске из стихийного захоронения извлекли останки 140 жертв ВСУ

Пять лет назад на месте захоронения жертв украинской агрессии был открыт памятный крест. Фото: ЛИЦ

В ЛНР представители межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли из стихийного захоронения в луганском поселке Видное останки 140 жертв украинской агрессии.

Об этом сообщили в спецгруппе. Там напомнили, что опознаны четверо жертв агрессии ВСУ, перезахоронены останки 50 человек.

В июле-августе 2014 года в результате осады Луганска киевскими силовиками в городе сложилась тяжелая ситуация: отсутствовала электроэнергия, в морге не было мест, была и проблема с захоронениями жертв киевской агрессии.

В связи с этим было принято решение о временном захоронении погибших за территорией областного психоневрологического диспансера около поселка Видное на юго-востоке Луганска. По данным участников захоронений и активистов поисковых отрядов, в братской могиле, которая представляет собой две линии траншей, могут быть похоронены до 500 человек.

В 2016 года на месте захоронения жертв украинской агрессии был открыт памятный крест. Позже вблизи захоронения была построена часовня.

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