Погода в Донецке: 2 ноября будет дождливо и до +12 градусов

В Донецке будет дождливо и ветрено Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

2 ноября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет пасмурно, дождь. Температура воздуха утром +7…+8 градусов. Днем – до 12 градусов тепла. Вечером +10…+11 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 15 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память Артемия Антиохийского – святого великомученика, который был военачальником при Константине Великом. В народе дату назвали Артемьев день. Считалось, если лиственница иглы сбросила, то скоро снег выпадет, и долго не будет таять. На деревьях иней – следующий год будет неурожайным. Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.

По прогнозам синоптиков 3 ноября сохранится пасмурная и прохладная погода. Местами кратковременные осадки. Температура ночью 8-9 градусов тепла. Днем +12 градусов.

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