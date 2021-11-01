2 ноября в четырех районах Донецка на полдня отключат электричество

Энергетики проводят плановые работы по ремонту электросетей. Фото: МиеУиЭ ДНР

2 ноября в связи с проведением плановых ремонтных работ городских электросетей без электроэнергии останутся абоненты некоторых районов города. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Ворошиловский район:

- с 10:00 до 15:00: ул. Челюскинцев, 117, 117а; ул. Кобозева, 42-60.

Киевский район:

- с 9:00 до 16:30: ж/д № 17 по ул. Кутузова.

Петровский район:

- с 8:00 до 16:00: ул. Чкалова, 12-56 (четная сторона), 1а, 5-59 (нечетная сторона);

- с 9:00 до 16:00: ул. Вятская, пл. Победы, ул. Летняя.

Пролетарский район:

- с 9:00 до 16:00: ул. Голубицкого, 1-25; ул. Дня Шахтера, 5-23; ул. Житкова, 17, 18, 19, 21-29 (нечетная сторона), 30; ул. Зодчих, 5, 7, 13, 15; ул. Кавалерийская, 1-29; ул. Кавказская, 11-26; ул. Смоленская, 1-26; ул. Обуховская, 2-26.

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