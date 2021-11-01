В Макеевке на улице вдрызг пьяная мамаша падала вместе со своим двухлетним сыном

Полицию вызвал неравнодушный макеевчанин, проходивший мимо. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Кировского райотдела полиции Макеевки привлекли к ответственности 28-летнюю горожанку, которая на улице в пьяном виде неоднократно падала вместе со своим двухлетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Отмечается, что неравнодушный макеевчанин, проходивший мимо, выхватил малыша из рук пьяной женщины и вызвал полицию.

- Малолетний ребенок был помещен в детский клинический центр, а родительница доставлена в наркологический диспансер, - сообщила инспектор Кировского райотдела полиции Анастасия Татаринцева. – Женщина привлечена к ответственности по ст. 184 КоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Органы опеки рассматривают вопрос о лишении ее родительских прав.

Стражи порядка обращаются к жителям с призывом не оставаться равнодушными и сообщать в полицию об известных фактах ненадлежащего или жестокого обращения с детьми, а также о случаях оставления малолетних в опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Торезе на пожаре погибла 64-летняя женщина

Происшествие случилось ночью в поселке Рассыпное (подробнее)