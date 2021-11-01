По району села Новая Марьевка была выпущена ракета из противотанкового ракетного комплекса. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 1 ноября, украинские военные выпустили противотанковую ракету по Новой Марьевке на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16:25 по району села Новая Марьевка была выпущена 1 ракета из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел велся с позиций ВСУ в районе села Гранитное. Именно здесь дислоцируется 93-я отдельная механизированная бригада полковника Брыжинского, которая совершила провокационный захват соседнего села Старомарьевки.

Также сегодня в 13:35 были выпущены 3 гранаты из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по горловскому поселку Доломитное.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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