В двух районах Донецка без света остались более 10 тысяч абонентов

Энергетики устанавливают причину перебоя со светом. Фото: МинУиЭ ДНР

Сегодня десятки тысяч жителей Кировского и Ленинского районов Донецка остались без электричества из-за автоматического отключения подстанций. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В 14.15 в Донецке произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций. Без электроэнергии остались 10 тысячи бытовых абонентов Кировского и Ленинского районов. Это микрорайоны Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный. Причина отключения выясняется, - говорится в сообщении.

Также временно остановлено движение троллейбуса № 17 в оба направления по причине отсутствия напряжения на участке от площади Свободы до лицея автотранспорта.

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