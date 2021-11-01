На этой неделе жители ДНР будут отдыхать четыре дня подряд

Праздничные и выходные дни ДНР в ноябре. Фото: Гоструда ДНР

Ноябрьские праздники в этом году в ДНР продлятся четыре дня подряд. Отдыхать жители Республики будут с 4 ноября (День народного единства) по 7 ноября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда ДНР.

4 ноября выпадает на четверг. Выходным днем согласно распоряжению Главы Донецкой Народной Республики от 22.12.2020 г. № 474 «О выходных днях и переносе рабочих дней в 2021 году, о внесении изменений в Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 10 декабря 2019 года № 404» является и пятница, 5 ноября. Далее идут суббота и воскресенье. На работу — 8 ноября.

Также согласно действующему законодательству о труде накануне праздничного дня рабочее время сокращается на один час. Таким образом, 3 ноября будет коротким рабочим днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-7 цветущих растений Донецкого ботанического сада: Что сейчас можно посмотреть в оранжереях

Наибольшее буйство красок - под куполом с экваториальным лесом (подробнее)