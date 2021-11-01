Спасатели ДНР ведут борьбу с полевыми пожарами. Фото: МЧС ДНР
31 октября в Макеевке и Амвросиевском районе выгорело 30 гектаров сухой растительности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- В поселке Крупской Червоногвардейского района Макеевки пожаром уничтожен камыш на площади 6,5 га. Возгорание произошло на открытой территории улицы Мориса Тореза, - говорится в сообщении.
Для тушения привлекались 5 спецмашин и 20 сотрудников.
А в Амвросиевском районе за пределами поселка Житенко пожар уничтожил сухую траву на площади 24 га. Для тушения огня привлекались 3 спецмашины и 12 сотрудников.
Кстати, за сутки 29 пожаров из 60-ти были связаны с горением растительности.
Отметим, что часто жители сами поджигают сухую растительность. Это чревато не только экологическими последствиями. Огонь может охватить и жилые дома, хозяйственные объекты. Могут пострадать люди.
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