Часть Луганска, многие города и поселки ЛНР остались без воды

В Республике идут ремонтные работы на водоводах. Фото: ГУП «Лугансквода»
Сегодня «Лугансквода» назвала адреса, по которым 1 ноября возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
Луганск:
Жовтневый район: улицы Забайкальская/Ударников, Радиусная, Зеленая, Колоса/Урожайная, Метростроевская, тупик Метростроевский, квартал Норинского;
Каменнобродский район: улицы Артема/Текстильщиков;
Краснодонский район: поселок Хрящеватое, улицы Восточная/Центральная; село Терновое, улицы Молодежная, Аэродромная; Молодогвардейск, квартал Кошевого; Суходольск, улица Станиславского; поселок Северо-Гундоровский, улица Школьная; село Пархоменко, улица Больничная;
Лутугинский район: поселок Челюскинцев, улицы Фрунзе, Лермонтова;
Славяносербский район: село Хорошее;
Ровеньки: улицы 2-я Киевская/40 Лет Октября, Ростовская, Громова;
Свердловск: Володарский водовод;
Алчевск: улица Ленинградская, проспект Металлургов;
Перевальский район: Перевальск, район 2 БИС, улица 9 Мая, район 8 БИС; поселок Чернухино, район рынка;
Кировск: поселок Донецкий, улицы Московская, Степная;
Брянка: поселок Краснополье, улица Молодогвардейская; Брянка, улица Рябиновая;
Стаханов: улицы Либкнехта, Мира, Шоссейная, Свободы;
Первомайск: улицы Партизан, Красная, Пугачева/Конная;
Красный Луч: улицы Студенческая, Репина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
1 ноября часть абонентов Ворошиловского, Петровского и Пролетарского районов Донецка останутся без света
Электричество будет отсутствовать из-за плановых работ (подробнее)