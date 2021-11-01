Часть Луганска, многие города и поселки ЛНР остались без воды

В Республике идут ремонтные работы на водоводах. Фото: ГУП «Лугансквода»

Сегодня «Лугансквода» назвала адреса, по которым 1 ноября возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

Луганск:

Жовтневый район: улицы Забайкальская/Ударников, Радиусная, Зеленая, Колоса/Урожайная, Метростроевская, тупик Метростроевский, квартал Норинского;

Каменнобродский район: улицы Артема/Текстильщиков;

Краснодонский район: поселок Хрящеватое, улицы Восточная/Центральная; село Терновое, улицы Молодежная, Аэродромная; Молодогвардейск, квартал Кошевого; Суходольск, улица Станиславского; поселок Северо-Гундоровский, улица Школьная; село Пархоменко, улица Больничная;

Лутугинский район: поселок Челюскинцев, улицы Фрунзе, Лермонтова;

Славяносербский район: село Хорошее;

Ровеньки: улицы 2-я Киевская/40 Лет Октября, Ростовская, Громова;

Свердловск: Володарский водовод;

Алчевск: улица Ленинградская, проспект Металлургов;

Перевальский район: Перевальск, район 2 БИС, улица 9 Мая, район 8 БИС; поселок Чернухино, район рынка;

Кировск: поселок Донецкий, улицы Московская, Степная;

Брянка: поселок Краснополье, улица Молодогвардейская; Брянка, улица Рябиновая;

Стаханов: улицы Либкнехта, Мира, Шоссейная, Свободы;

Первомайск: улицы Партизан, Красная, Пугачева/Конная;

Красный Луч: улицы Студенческая, Репина.

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