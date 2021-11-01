Глава ДНР: Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации

Денис Пушилин заявил о целях, которые преследует руководство Украины. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» о ряде признаков, которые говорят о подготовке Украины к войне или серьезной провокации.

- У нас есть такое тоже ощущение. Все явные признаки и другие сигналы говорят о том, что Украина готовится либо к войне, либо к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных сел или выход на границу с Россией, - сказал Пушилин.

Об этом свидетельствует концентрация личного состава, подтягивание техники в южном направлении. А также инцидент с заходом вооруженных формирований Украины в демилитаризированную зону в районе села Старомарьевка.

- У них давняя цель: выйти на границу с Российской Федерацией и отрезать нас от моря. И вот как раз занятие Старомарьевки абсолютно точно в эту канву ложится, – отметил Глава ДНР.

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