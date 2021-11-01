В Торезе на пожаре погибла 64-летняя женщина

Пожар в Торезе возник в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Фото: МЧС ЛНР
Сегодня, 1 ноября, в поселке Рассыпное Тореза во время пожара погибла 64-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- Пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Уссурийская. В результате погибла женщина 1957 года рождения. Огонь уничтожил диван и постельные принадлежности, - говорится в сообщении.
От МЧС ДНР привлекались 2 спецмашины и 9 сотрудников.
А накануне, 31 октября, в Калининском районе Горловки на улице Столяревского произошел пожар в гараже на открытой территории - в результате неисправности газового оборудования легкового автомобиля. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали в учреждение здравоохранения.
От МЧС ДНР привлекались 3 спецмашины и 10 сотрудников.
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