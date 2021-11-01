Под огонь украинских минометов попали Золотое и Голубовское

Огонь велся из 82-мм минометов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские военные два раза за минувшие сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка Голубовское. Огонь велся из 82-мм минометов. В направлении Золотого было выпущено 15 мин. В направлении Голубовского - 18 мин.

- Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала, - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Тем временем, ВСУ перебросили в зону проведения так называемой операции объединенных сил («ООС») крупнокалиберную артиллерию. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- На железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие 12-ти 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б», 15-ти 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и 5 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», - говорится в сообщении.

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