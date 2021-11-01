В выходные дни под огонь ВСУ попали Горловка, Донецк, а также Тельманово и Октябрь на юге ДНР

В воскресенье под обстрел из минометов попали Горловка и Донецк. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

В Народной милиции ДНР сообщили об обстрелах в субботу и воскресенье. Под огонь ВСУ попали Горловка, Донецк, а также Тельманово и Октябрь на юге ДНР.

В субботу на Горловском направлении боевики 30-й механизированной бригады по приказу комбрига Зиневича сбросили с беспилотника взрывное устройства в жилом секторе поселка Гольмовский, где в этот момент находились трое мирных жителей 1966, 1967 и 1986 г.р. Все они получили ранения.

На Мариупольском направлении боевики 93-й бригады с позиций в районе Гранитное по приказу комбрига Брыжинского обстреляли район Тельманово, выпустив два 152-мм артиллерийских снаряда.

Также боевики 128-й бригады по приказу комбрига Гончарука с позиций в районе Гнутово обстреляли из стрелкового оружия район села Октябрь.

В воскресенье боевики 10-й бригады с позиций в районе Шумы обстреляли из 82 мм минометов горловский поселок шахты 6/7, выпустив пять мин.

На Донецком направлении боевики 54-й бригады с позиций в районе Марьинки выпустили девять 82-мм мин по донецкому поселку Александровка.

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