ВСУ обстреляли из минометов Золотое-5 в ЛНР

ВСУ продолжают стрелять по республикам Донбасса. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования вечером 31 октября обстреляли населенный пункт Золотое-5 Луганской Народной Республики. Огонь велся из минометов. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В направлении населенного пункта выпущено 15 мин калибра 82 миллиметра, - говорится в сообщении. - Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гранатометов населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике.

Ранее сообщалось о переброске вооруженными формированиями Украины в Донбасса крупнокалиберной артиллерии - гаубиц и пушек, в также группы украинских снайперов.

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