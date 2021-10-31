В понедельник, 1 ноября, часть абонентов Ворошиловского, Петровского и Пролетарского районов Донецка останутся без света. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

Отмечается, что подача электроэнергии будет приостановлена с 9.00 до 16.00.

Пролетарский район:

по ул. Альпинистов, Величкиной, Горнозаводской, Матюшенко, Рентгеновской, Шведова, Щетинина, пр. Веселому и Грибоедова.

Ворошиловский район:

по ул. Кобозева,

Петровский район:

по ул. Алябьева, Амударьинская, Андрусова, Войкова, Джалиля, Доброславина, Зеленый Гай, Карнавальная, Красной Звезды, Киселевская, Леваневского, Лермонтова, Летчиков, Луговского, Лукьяненко, Озерного, Максимильяновская, Мамина-Сибиряка, Нарофоминская, Павловская, Параллельная, Петровского, Урожайная, Финальная, Черногорская, Чехова, 3-25 (нечётные).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-7 цветущих растений Донецкого ботанического сада: Что сейчас можно посмотреть в оранжереях

Наибольшее буйство красок - под куполом с экваториальным лесом (подробнее)