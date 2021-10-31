Киев перебросил в Попасную группу снайперов

ВСУ готовят провокации. Фото: штаб ООС

В Народной милиции Луганской Народной Республике сообщили, что украинское командование перебросило снайперов в район Попасной для проведения провокаций.

- По информации от осведомленного источника в одном из штабов карателей, нам стало известно, что в зону ответственности 24-й механизированной бригады в район населенного пункта Попасная прибыли три снайперские группы из состава центра специальных операций «Запад» с целью проведения огневых провокаций, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Задача снайперов, по словам Филипоненко, заключается в целенаправленном обострении обстановки, в том числе с ведением огня по мирным жителям Республики.

- В свою очередь данные факты будут использоваться украинскими пропагандистами для формирования ложных обвинений по нарушению режима прекращения огня, - отметил официальный представитель НМ ЛНР.

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