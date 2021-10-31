Горловка оказалась под минометным огнем ВСУ

ВСУ не прекращают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

Обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины продолжаются. Днем 31 октября под огонь ВСУ попал поселок шахты 6/7 в Горловке. КУиевские силовики выпустили по населенному пункту пять 82-миллиметровых мин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел зафиксирован в 13:15, огонь велся со стороны населенного пункта Шумы. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметров, - говорят в представительстве Республики в СЦКК. - Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Тем временем в результате стрельбы киевских силовиков обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе. Без света остаются жители Новой Марьевки, Петровского, Запорожца и Луково.

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