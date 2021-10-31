В результате украинских обстрелов в Тельмановском районе обесточены четыре поселка

ВСУ продолжают обстреливать территорию Республики. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. В результате стрельбы киевских силовиков обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.

- В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена трансформаторная подстанция, жители села Новая Марьевка находятся без электроэнергии, – написал глава Тельмановского района Александр Спинул в своем телеграм-канале.

Без электроэнергии остаются жители сел Петровское, Запорожец и Луково.

- В 12.15 отключилась высоковольтная линия 10 кВ «Тельманово 110 – Украина», - сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе министерства угля и энергетики. - Обесточено 18 трансформаторных подстанций, одна школа, котельная и 614 бытовых абонентов. Бытовые абоненты - это не количество людей, а количество домов.

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