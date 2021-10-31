Армия Украины обстреляла из гранатометов Молодежное в ЛНР

ВСУ не прекращают обстреливать республики Донбасса. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские вооруженные формирования перебросили в Донбасс 32 единицы крупнокалиберной артиллерии. Вооружение отмечено на железнодорожной станции в Рубежном.

Тем временем киевские силовики увеличили интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки под огонь ВСУ попали Тельманово, Октябрь и Гольмовский. Солдаты армии Украины применяли крупнокалиберную артиллерию и беспилотник.

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