Данные разведки: Украинская армия перебросила в Донбасс крупнокалиберную артиллерию

ВСУ перебросили вооружение в Донбасс. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования перебросили в Донбасс 32 единицы крупнокалиберной артиллерии. Вооружение отмечено на железнодорожной станции в Рубежном. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие 12 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б», 15 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и пяти противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», - говорится в сообщении.

Тем временем киевские силовики увеличили интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки под огонь ВСУ попали Тельманово, Октябрь и Гольмовский. Солдаты армии Украины применяли крупнокалиберную артиллерию и беспилотник.

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