ВСУ обстреливали ДНР с применением артиллерии и беспилотника

ВСУ продолжают обстреливать. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования дважды нарушил режим прекращения огня, применив 152-миллиметровую артиллерию, стрелковое оружие и беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В зоне обстрелов оказались населенные пункты Тельманово и Октябрь, - говорят в представительстве ДНР в СЦКК. - С применением беспилотного летательного аппарата был нанесен удар по поселку Гольмовский, были ранены трое мирных жителей.

Отмечается, что киевские силовики выпустили по территории Республики два боеприпаса.

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