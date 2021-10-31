За сутки коронавирус поборол 141 житель
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 249 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 20 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 18 592, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус поборол 141 житель.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 13 945 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано 30 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2376 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 2271 пациентов.
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