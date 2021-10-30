31 октября в Донецке будет солнечно, + 14 градусов. Фото: Евгения Карпачева

В Донецке и Донецкой Народной Республике 31 октября будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков ДНР, температура воздуха составит от + 12 до +14 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» - телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.

По прогнозам синоптиков, 1 ноября в Донецке и ДНР будет переменная облачность, на несколько градусов потеплеет.

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