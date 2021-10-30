Главы внешнеполитических ведомств республик Донбасса пригласили спецпредставителя Евросоюза по правам человека посетить ДНР и ЛНР

Имон Гилмор. Фото: Твиттер

В республики Донбасса пригласили спецпредставителя Евросоюза по правам человека Имона Гилмора, чтобы он лично оценил ситуацию, а не делал выводов на основе неизвестных источников. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой и министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

Ранее в интервью «РБК-Украина» Имон Гилмор выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в ДНР и ЛНР. Он отметил, что «видел отчеты о происходящем в местах несвободы, пытках, сексуальных домогательствах», не пояснив, что это за отчеты, кем они были опубликованы.

- Заявок на посещение мест лишения свободы от господина Гилмора не поступало, а делать выводы о ситуации по слухам и прочим домыслам - это явно неуместно для чиновника такого уровня. Призываем господина Гилмора отказаться от однобокого подхода в своих оценках, который не только вредит его профессиональной репутации, но и напрямую способствует эскалации конфликта в Донбассе, – говорится в заявлении.

Представителю Евросоюза по правам человека также предложили принять участие в заседаниях Контактной и профильных рабочих групп.

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