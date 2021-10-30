В Донбассе сбили беспилотник ВСУ, корректировавший обстрел Молодежного. ФОТО: Марина Сулименко / ЛИЦ

Военные Народной милиции ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого украинские боевики корректировали обстрел Молодежного. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 29 октября при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное, благодаря бдительности и слаженным действиями наших защитников, был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro, - рассказал Иван Филипоненко.

По его словам, благодаря своевременному обнаружению и уничтожению беспилотника, обстрел удалось прекратить, что позволило избежать жертв среди мирных жителей и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

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