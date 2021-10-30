Следственный комитет России: Жители Горловки ранены в результате атаки беспилотника ВСУ

Жители Горловки ранены в результате атаки с беспилотника ВСУ. Фото: штаб ООС

Сегодня, 30 октября, на горловский поселок Гольмовский украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас, в результате чего трое мирных жителей ранены. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

- В результате взрыва неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский города Горловки, получили тяжелые ранения, - говорится в сообщении СК РФ.

Военнослужащие ВСУ грубо нарушили режим прекращения огня.

- По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), – сообщили в СК России.

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