В ДНР за сутки у 215 человек выявили пневмонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за сутки у 215 человек выявили пневмонию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Это на 18 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 110. Всего на лечении 3659 пациентов с пневмониями, из них 1738 - на кислородной поддержке (плюс 68 за сутки), - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 14 951 пациентов, выписаны – 65 175 человек, умерли – 6 697.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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