Ольга Кобцева: Киев взял тайм-аут для согласования порядка предоставления гарантий безопасности

Кобцева: Киев взял тайм-аут для согласования порядка предоставления гарантий безопасности. Фото: ЛИЦ

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Галина Третьякова взяла тайм-аут для согласования механизма предоставления гарантий безопасности, необходимых для проведения работ вдоль линии соприкосновения и открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она напомнила, что захватом наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка с нейтральной территории украинская сторона аннулировала механизм предоставления гарантий безопасности, который работал семь лет.

Ольга Кобцева рассказала, что на прошедшей видеоконференции гумподгруппы обсуждались вопросы поиска без вести пропавших лиц и открытия КПВВ, однако договоренностей в этих вопросах не было достигнуто. Украинская сторона взяла отсрочку до следующего заседания.

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