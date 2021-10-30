Ольга Кобцева: Киев пытками хочет заставить захваченного наблюдателя ЛНР очернить себя

Кобцева: Киев пытками хочет заставить захваченного наблюдателя ЛНР очернить себя. Фото: ЛИЦ

Украина пытками хочет заставить захваченного ВСУ наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка очернить себя. Об этом сегодня в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она напомнила, что сотрудники СБУ применяют пытки к наблюдателю ЛНР, а также оказывают на него психологическое давление.

- Мы знаем, что готовится видеозаявление господина Косяка, в котором он должен очернить себя и признаться в преступлениях, которые он не совершал, - заявила Ольга Кобцева.

Представитель ЛНР отметила, что такими действиями украинская сторона пытается оправдать свое бездействие в рамках переговорного процесса в Контактной группе и ее рабочих подгрупп.

Ранее Народная милиция ЛНР обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с просьбой защитить права офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, который подвергается физическому воздействию со стороны сотрудников СБУ.

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