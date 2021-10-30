Сейчас в ДНР лечение проходят почти 15 тысяч жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 892 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 29 октября проведено 1873 исследований, из них выявлено 797 случаев заболевания и у 95 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 14 951 пациентов, выписаны –65 175 человек, умерли – 6 697.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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