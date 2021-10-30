Украинские боевики обстреляли из гранатометов Саханку

ВСУ все чаще используют запрещенные вооружения. Фото: штаб ООС

ВСУ за сутки один раз нарушили «перемирие» в ДНР, выпустив по ее территории пятнадцать боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелом оказалось село Саханка на юге ДНР, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник вел огонь из гранатомета. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для прекращения огня украинская сторона проигнорировала.

В предыдущий сутки украинские военные трижды нарушили перемирие. Под их огнем оказались Минеральное, Старомихайловка и Докучаевск. При этом украинские военные использовали арторудия калибром 152 миллиметра, минометы, РПГ и СПГ.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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