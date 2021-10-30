От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 40 человек

Наряду с ростом заболеваемости зафиксировано и увеличение случаев смертности Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли сорок человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Сначала пандемии в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали 2 346 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодняшний день в ЛНР коронавирус выявили у 18 343 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 13 804 человека.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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