От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 40 человек

Наряду с ростом заболеваемости зафиксировано и увеличение случаев смертности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От коронавируса в ЛНР за сутки умерли сорок человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- Сначала пандемии в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали 2 346 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.
На сегодняшний день в ЛНР коронавирус выявили у 18 343 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 13 804 человека.
Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.
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