ВСУ за сутки два раза нарушили «перемирие» в ЛНР

Украинские боевики продолжают обстреливать республики. Фото: штаб ООС

Украинские военные два раза за сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В Обстрелам подверглись районы поселков Голубовское и Молодежное, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.

В Донбассе больше 20 раз стороны конфликта устанавливали перемирие. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности практически в течение первых нескольких дней.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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