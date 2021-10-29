Погода в Донецке: 30 октября будет облачно с прояснениями и до +13 градусов

В столице Республики будет облачно и прохладно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

30 октября в столице Донецкой Народной Республики установится облачная погода. Ближе к вечеру небо над городом прояснится, но до этого времени будет затянуто облаками. Осадков не предвидится.

Утром температура воздуха за окном составит +3…+6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12...+13 градусов по Цельсию.

Ветер юго-восточный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

30 октября православная церковь чтит память святого пророка Осии, который имел дар предсказывать бедствия. По поверью предков, в этот день заканчивался летний и начинался зимний путь. Люди говорили так: «На пророка Осию колесо прощается с осью» - и ставили телегу в сарай, а на двор вытаскивали сани. Погоду предсказывала кукушка: если она куковала на сухом дереве, то ожидали скорых морозов.

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