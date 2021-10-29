ДНР откроет свое торговое представительство в Абхазии

Такое решение стало логичным шагом в развитии отношений между республиками и дружественными народами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике утвердили положение о торговых представительствах за рубежом. Первое из них решено открыть в Абхазии. Соответствующее распоряжение дал Глава Республики Денис Пушилин. Документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Утвердить Положение о Торговом представительстве Донецкой Народной Республики. Согласиться с предложением министерства промышленности и торговли ДНР об учреждении в 2021 году Торгового представительства Донецкой Народной Республики в Республике Абхазия, - сказано в тексте указа.

Согласно утвержденному положению, в задачи торгового представительства входит реализация государственной политики в сфере внешней торговли, развитие внешнеторговых связей, расширение экспорта товаров и услуг, содействие увеличению доли экспортеров, являющимися субъектами малого и среднего бизнеса, встраивание предприятий ДНР в международную торговую цепочку и т.д.

Уточняется, что торговых представителей будет назначать лично Глава Республики по согласованию с Министерством иностранных дел.

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