Раскопки будут приостанавливать только в плохую погоду. Фото: ombudsmandnr.ru

На территории городского кладбища в Харцызске обнаружили новое место стихийного захоронения жертв войны в Донбассе. Сейчас эксперты межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести лиц готовятся вскрыть братскую могилу. Об этом сообщила председатель комиссии, уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

- По нашим данным, здесь захоронены порядка девяти неизвестных жертв украинской агрессии, - рассказала омбудсмен.

Дарья Мороза также пояснила, что раскопки будут приостанавливаться только на время плохой погоды.

- Поисково-эксгумационные мероприятия будут проводиться, пока погодные условия позволяют вскрытие грунта и извлечение останков без риска повреждения. В периоды сильных дождей или морозов члены поисковой группы межведомственной комиссии сосредоточат усилия на сборе информации, поиске и опросе свидетелей для установления мест стихийных захоронений и идентификации поднятых останков, - пояснила она.

Напомним, в республиках Донбасса активизировали работу по поиску пропавших без вести во время войны. Этим направлением ведомства занимались и раньше, но сейчас было решено объединить их усилия в восстановлении истинной картины происходящего в зоне вооруженного конфликта.

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