В школах ДНР возобновится учебный процесс

Уйти на длительные каникулы школьников вынудил коронавирус Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 ноября в общеобразовательных школах Донецкой Народной Республики возобновится учебный процесс. Правда, за парты сядут пока только учащиеся 1-4 классов. Об этом говорится в приказе №919 Министерства образования и науки ДНР.

- Начальникам управлений (отделов) образования администраций городов (районов), руководителям государственных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования ДНР продлить осенние каникулы для обучающихся 1-4-х классов до 7 ноября 2021 года, - сказано в тексте документа.

Уточняется, что с 8 ноября учащиеся младших классов возобновят учебу в очной форме с учетом всех карантинных норм.

А вот школьники с 5 по 11 классы продолжат обучение в дистанционном формате с 1 ноября. Что касается студентов коллежей, техникумов и вузов - то они продолжат осваивать учебную программу в удаленном режиме.

Напомним, что из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом в ДНР школьников досрочно отправили на осенние каникулы с 27 сентября.

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