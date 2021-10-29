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Общество29 октября 2021 16:39

В школах ДНР возобновится учебный процесс

Правда, за парты пока вернутся только учащиеся младших классов
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уйти на длительные каникулы школьников вынудил коронавирус

Уйти на длительные каникулы школьников вынудил коронавирус

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 ноября в общеобразовательных школах Донецкой Народной Республики возобновится учебный процесс. Правда, за парты сядут пока только учащиеся 1-4 классов. Об этом говорится в приказе №919 Министерства образования и науки ДНР.

- Начальникам управлений (отделов) образования администраций городов (районов), руководителям государственных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования ДНР продлить осенние каникулы для обучающихся 1-4-х классов до 7 ноября 2021 года, - сказано в тексте документа.

Уточняется, что с 8 ноября учащиеся младших классов возобновят учебу в очной форме с учетом всех карантинных норм.

А вот школьники с 5 по 11 классы продолжат обучение в дистанционном формате с 1 ноября. Что касается студентов коллежей, техникумов и вузов - то они продолжат осваивать учебную программу в удаленном режиме.

Напомним, что из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом в ДНР школьников досрочно отправили на осенние каникулы с 27 сентября.

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